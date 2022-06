Jogo entre Londrina EC e CSA já tem ingressos à venda

Já estão à venda os ingressos para a partida entre Londrina Esporte Clube e CSA, que acontecerá neste sábado (02), às 11h, no Estádio do Café.



Para o jogo da 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, haverá promoção de meio-ingresso para o setor de cadeiras – (R$ 40) e (R$ 40 – proprietário de cadeira cativa). A promoção “Mês das Mulheres” foi prorrogada e mulheres continuam entrando gratuitamente nos jogos do LEC no Estádio do Café.

