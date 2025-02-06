Jornais internacionais repercutem volta de Neymar

Neymar reestreou pelo Santos na última quarta-feira (5), contra o Botafogo-SP, no empate por 1 a 1. Alguns jornais estrangeiros comentaram a partida do camisa 10, relatando as pancadas sofridas e habilidade do atleta.





O QUE OS JORNAIS DISSERAM:





Gazzetta dello Sport: "Um momento que o Brasil esperava há 11 anos. Neymar voltou a vestir a camisa do Santos, entrando no segundo tempo contra o Botafogo. Mal vestiu a braçadeira de capitão e o talento brasileiro voltou a iluminar o Estádio Urbano Caldeira".





AS: "O retorno conturbado de Neymar. Os jogadores do Botafogo queriam parar Neymar a todo custo e o assédio e as investidas eram constantes. O Santos estava no comando, mas não foi contundente".





Marca: "Ao mesmo tempo em que começou a encadear jogadas pelo Santos, ele atraiu uma marcação mais dura e faltas repetidas que muitas vezes o deixavam no chão".





Le Parisien: "Neymar já voltou a jogar pelo Santos (e quase fez um gol de ouro)".





L'Équipe: "Em sua primeira partida desde que voltou ao Santos, Neymar deu show. Diante da família e dos amigos, entre eles o surfista Gabriel Medina e o jogador de vôlei Bruninho, Neymar surpreendeu a todos por se mostrar muito disponível".



