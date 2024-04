Justiça pede, e São Paulo deposita R$ 1 mi de Dani Alves em juízo por ação

O São Paulo depositou pouco mais de R$ 1 milhão das parcelas da dívida com Daniel Alves em juízo por ordem da Justiça. O jogador está sendo processado pelo banco Safra por uma dívida de uma de suas empresas.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O Tricolor foi procurado pela Justiça e depositou quatro parcelas em juízo. A dívida é da empresa FanFive Publicidade.

Publicidade



O UOL teve acesso à cobrança do banco Safra no valor de R$ 550 mil. A Justiça solicitou montante maior ao Tricolor devido ao processo se arrastar até ter uma decisão.



O processo movido pelo banco Safra contou com busca e bloqueio das contas de Daniel Alves. Somente R$ 77 mil foram encontrados.



Como o acordo com o São Paulo é hoje a única fonte de renda do jogador, a Justiça procurou o clube. O Tricolor não faz parte do processo.



O clube se comprometeu a seguir depositando em juízo as demais parcelas caso seja necessário. A informação foi publicada primeiro pelo blog Avante meu Tricolor e confirmada pelo UOL.