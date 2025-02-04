Justiça suspende portões fechados, e Santa Cruz e Sport terão público

A Justiça de Pernambucano acatou o mandado de segurança do Sport e suspendeu o decreto de portões fechados. O Santa Cruz também foi beneficiado com a decisão e poderá ter público em seus jogos.





O Sport poderá contar com seu torcedor já na partida desta terça-feira (4), contra o Fortaleza, na Ilha do Retiro, pela Copa do Nordeste. O único setor que ficará fechado é onde se concentra a principal organizada do clube. A mesma medida vale para o setor destinado à organizada do Santa Cruz. Rubro-Negro e Tricolor também terão torcida única. Os dois decretos valem para o mês de fevereiro.





Além disso, os clubes estão obrigados a implementar a biometria facial em seus estádios a partir de 1º de março. Caso não cumpram, sofrerão multas diárias de R$ 100 mil.





A Justiça justificou a decisão apontando as responsabilidades pela segurança. Segundo o órgão, ela recai sobre as autoridades competentes. Confira a nota oficial:





"Em decisão interlocutória, o desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco Fernando Cerqueira deferiu, na noite desta segunda-feira (3/2), o pedido de liminar do Sport Club do Recife suspendendo os efeitos da Portaria 413/2025, do Governo estadual. Na decisão, entre outras considerações, o magistrado registra que a segurança pública é um princípio fundamental, cuja obrigação recai sobre os órgãos competentes, demandando medidas eficazes para a prevenção da violência. A decisão determina que em fevereiro haja apenas torcida única nos estádios e o fechamento dos setores destinados às torcidas organizadas".





REGRAS PARA SPORT X FORTALEZA





- Torcida apenas do Sport - ⁠Setor "Geral da Sede" estará fechado

- Quem comprou "Geral da Sede" vai ter o ingresso cancelado e o dinheiro devolvido

- ⁠"Geral do Placar" será ocupada pela torcida do Sport com ingressos no valor de R$ 80 e R$ 40

- Para adquirir os ingressos e acessar a "Geral do Placar", é obrigatório ter feito a biometria facial

- Não será permitido acessar nenhum setor do estádio com materiais alusivos às torcidas organizadas



