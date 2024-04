Juventude aproveita noite infeliz de Cássio para vencer Corinthians em casa

O Corinthians perdeu por 2 a 0 para o Juventude nesta quarta-feira (17), no Alfredo Jaconi, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão sofreu com uma noite infeliz do goleiro Cássio.



Cássio não foi bem nos dois gols do Juventude. No primeiro, não evitou chute de longe de Jean Carlos. No segundo, saiu jogando mal na defesa e viu Lucas Barbosa ampliar.

O Corinthians apostou numa formação mais ofensiva, com apenas um volante (Raniele) e Rodrigo Garro e Igor Coronado juntos. A estratégia do técnico António Oliveira não funcionou.



O Timão até que começou bem, mas logo o Juventude se acertou. Já na etapa final, Yuri Alberto perdeu chance claríssima antes da equipe de Caxias marcar.

O Corinthians empatou com o Atlético-MG, perdeu para o Juventude e ainda não venceu no Brasileirão. Os gaúchos empataram com o Criciúma, venceram hoje e foram para quatro pontos.



O Corinthians voltará a campo para enfrentar o Red Bull Bragantino, sábado, fora de casa. O Jaconero viajará para enfrentar o Botafogo no domingo (21).

JUVENTUDE

Gabriel, João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos (Rodrigo Sam) e Gabriel Inocêncio; Caíque, Jadson, Jean Carlos (Marcelinho) e Nenê (Mandaca); Lucas Barbosa (Ruan) e Erick Farias (Popó). T.: Roger Machado





CORINTHIANS

Cássio, Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele (Fausto Vera), Rodrigo Garro e Igor Coronado; Romero (Gustavo Mosquito), Wesley (Maycon) (Paulinho) e Yuri Alberto (Pedro Raul). T.: António Oliveira





Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (FIFA/RJ)

Assistentes: Bruno Boschilla (Fifa/PR) e Thiago Rosa de Oliveira (RJ)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Cartões amarelos: Caique e Juventude (Juventude) e Rodrigo Garro (Corinthians)

Cartão vermelho: Jadson (Juventude)

GOLS: Jean Carlos e Lucas Barbosa, aos 7 e 13 minutos do 2ºT