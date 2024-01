Klopp anuncia saída do Liverpool ao final da temporada

Time de Londrina de goalball tem mais dois atletas convocados para a seleção brasileira

Daniel Machado e Yasmin Floriano, atletas de goalball do IRM (Instituto Roberto Miranda), foram convocados para a fase de treinamento da equipe de base, sub-23, da seleção brasileira. As atividades serão realizadas em São Paulo (SP), no CT Paralímpico BR.