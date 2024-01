Time de Londrina de goalball tem mais dois atletas convocados para a seleção brasileira

Daniel Machado e Yasmin Floriano, atletas de goalball do IRM (Instituto Roberto Miranda), foram convocados para a fase de treinamento da equipe de base, sub-23, da seleção brasileira. As atividades serão realizadas em São Paulo (SP), no CT (Centro de Treinamento) Paralímpico Brasileiro, entre 21 e 27 de fevereiro. Para esta primeira fase foram convocados 18 atletas, sendo oito mulheres e dez homens.





Ao todo, serão executadas sete fases no ano enquanto os atletas estarão no CT treinando e participando das atividades. Em cada etapa, pode haver alteração de atletas a depender do desempenho de cada um nos treinos e nas competições.

De acordo com o diretor do Instituto e técnico da equipe de goalball, Márcio Rafael da Silva, é a primeira vez em que o IRM tem atletas sendo convocados para a seleção brasileira, representando uma grande conquista para a entidade.





“Há duas semanas nós tivemos o Denis, que foi convocado para a seleção principal, e agora estamos com o Daniel e a Yasmin chamados para a seleção de base para atletas de até 23 anos de idade. Então, para nós, mostra que realmente nosso trabalho está sendo bem feito”, contou.

Para além das convocações inéditas para a seleção, a atleta Yasmin Floriano se destaca por ser a primeira convocação feminina do IRM. “É a convocação que mais me deixou feliz, pois eu conheço a Yasmin e família desde muito nova. Apresentei o Instituto para ela e, desde então, ela participa fazendo trabalhos de braille, soroban, esporte e tudo mais. É uma grande alegria para mim e para todo o instituto ter ela nessa fase”, ressaltou Rafael.





Floriano conta que, quando recebeu a notícia, a sensação foi de muita felicidade e surpresa “Uma das minhas maiores expectativas é ter um bom desempenho nessa fase e ter a oportunidade de estar lá e realizar mais etapas, crescendo bastante no esporte”, salientou a atleta.

O atleta Daniel Machado esclarece que, por ser a primeira vez na qual é convocado, não estava esperando a notícia. Por conta disso, a sensação foi das melhores possíveis. Para os próximos passos, o atleta contou que o objetivo é treinar para se manter nas fases posteriores de treinos, a fim de conquistar uma vaga para a seleção principal.





A viagem dos jogadores até o CT, em São Paulo, está agendada para ocorrer no dia 21 de fevereiro.





O Instituto Roberto Miranda é um dos projetos que vêm recebendo patrocínio da Prefeitura de Londrina nos últimos anos, por meio do Feipe (Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos), gerido pela FEL (Fundação de Esportes de Londrina).