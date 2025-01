Lateral Maurício volta a fazer gol pelo Londrina EC e comemora 'bom desempenho'

O Londrina teve no lateral Maurício um de seus principais jogadores na vitória por 2 a 1 sobre o Cianorte, na última quarta-feira (22). Após passar em branco nos primeiros jogos de 2025, o defensor voltou às redes e mostrou sua principal característica contra o líder do Campeonato Paranaense, que é a finalização de longa distância. O camisa 6 arriscou chute de fora da área e surpreendeu o goleiro Tiepo, que falhou e deu a vitória ao LEC no Estádio Albino Turbay.





Na última temporada, o lateral disputou 23 jogos pelo LEC, todos pela Série C, e marcou cinco gols. Como comparação, o artilheiro da equipe no torneio nacional foi o centroavante Daniel Amorim que, em 21 jogos, marcou sete vezes. De volta ao caminho do gol, Maurício mandou um recado aos rivais do Tubarão.

“Sempre agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui e é sempre bom fazer gols com a camisa do Londrina. Eu estava há três jogos tentando, tentando, e não saía o gol, agora que saiu, esquece, voltou o Maurício da Série C”, comemorou o lateral-esquerdo do time alviceleste.





“Agora, posso ajudar o Londrina com gols. Foi um bom desempenho do time, suportamos o adversário e vencemos”, seguiu Maurício para comentar a vitória no Noroeste do Paraná.

O técnico Claudinei Oliveira não escondeu a admiração por Maurício e destacou que a contratação do jogador no ano passado foi uma aposta da diretoria. O atleta chegou para o Londrina após ter disputado nove jogos pelo Villa Nova-MG, sendo sete pelo Campeonato Mineiro e dois pela Copa do Brasil.





“O jogador começa a ficar conhecido. Ele chegou como aposta para revezar com Thiago Ennes na direita e, em uma emergência na lateral-esquerda, entrou e encaixou bem. Todo mundo que joga contra o Maurício pode ter certeza que o treinador vai falar que ele vai cortar para dentro e vai chutar. O pessoal começa a se preocupar mais com ele, mas ele tem o drible e consegue finalizar a jogada. Criou várias situações ofensivas para a gente, quase fez o gol no jogo passado. (Contra o Cianorte) foi o melhor jogo dele desde o retorno. O Maurício é um grande jogador e uma grande pessoa. São raras as pessoas que existem como ele”, disse o treinador do Tubarão.

O LEC se resguardou quanto ao sucesso de Maurício e estendeu o vínculo do lateral até dezembro de 2026. Inicialmente, o contrato do atleta era válido somente até a atual temporada de 2025.





No domingo (26), o Londrina recebe o Paraná Clube no estádio do Café, às 18h30.