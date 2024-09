Lázaro terá de convencer Palmeiras a gastar R$ 3 milhões para jogar Mundial

O atacante Lázaro briga contra o tempo para convencer o Palmeiras a gastar R$ 3,1 milhões para que ele permaneça no clube para a disputa do Mundial de Clubes no meio do ano que vem.



O Palmeiras pagou 1 milhão de euros (R$ 5,3 milhões na época) ao Almería-ESP no início da temporada para contratar Lázaro por empréstimo até 31 de dezembro, e tem a opção de manter o atleta para o Mundial do ano que vem por mais 500 mil euros (R$ 3,1 milhões).



Lázaro tem 13 jogos para convencer diretoria e Abel de que merece ficar, mas a concorrência pode atrapalhar sua permanência. O Palmeiras só disputa o Brasileirão até o fim do ano com quedas precoces nas Copas, e tem o elenco farto no ataque: Dudu, Felipe Anderson, Rômulo, Estêvão, Rony e Bruno Rodrigues (que apesar das graves lesões no joelho, desperta expectativas para o ano que vem) podem jogar onde Lázaro gosta de atuar.

Atacante vive jejum de gols e lesão atrapalhou permanência no time. No início da temporada, Lázaro ganhou uma sequência no time titular pelo lado esquerdo do ataque, mas teve uma lesão na coxa em junho e acabou perdendo espaço. Quando voltou a ficar disponível, Felipe Anderson já tinha chegado ao clube e virou o titular absoluto.



O jogador não balança as redes desde o dia 2 de junho, quando marcou o gol da vitória contra o Criciúma -justamente o adversário deste final de semana.

Ele tem sido pouco aproveitado entre os titulares. Nos últimos dez jogos do Palmeiras, Lázaro só foi titular três vezes e em confrontos onde Abel Ferreira estava poupando alguns titulares: jogo contra o Vitória antes da ida contra o Flamengo na Copa do Brasil, jogo contra o Flamengo no Brasileirão antes do jogo de ida contra o Botafogo pela Libertadores, e o clássico contra o São Paulo, antes da decisão contra o Botafogo.



Desejo do jogador é de seguir no Palmeiras, mas diretoria prega cautela. Os direitos de Lázaro estão ligados ao Almería, que disputa a segunda divisão da Espanha e não faz um bom início de temporada: são apenas cinco pontos em quatro jogos, na 12ª posição. O jogador quer seguir no Alviverde para disputar o Mundial e ter um destaque maior do que a Segundona espanhola, mas a diretoria aguarda o fim da temporada para tomar uma decisão a respeito.



Lázaro pode ser a contratação mais cara da história do Palmeiras. O Alviverde tem a opção de compra de 80% dos direitos econômicos de Lázaro por 12 milhões de euros (R$ 74,6 milhões), superando os valores pagos por Miguel Borja - até nesta sexta-feira (13) a mais cara. No acordo entre as equipes, se o clube decidir ficar com Lázaro os valores que foram gastos com o empréstimo serão abatidos do valor final.



Valores envolvidos mostram que Palmeiras apostou alto em Lázaro, mas expectativa não foi transformada em desempenho dentro de campo. Lázaro disputou 32 jogos nesta temporada pelo Palmeiras, marcou apenas três gols e deu uma assistência.