Em meio a turbilhão e "bate e volta" de Edinho, Londrina EC busca paz

O Londrina tenta controlar o turbilhão que atingiu o clube após o empate com o Rio Branco na quinta-feira e focar as suas energias no confronto com o São-joseense, no domingo (5), em São José dos Pinhais (Região Metropolitana de Curitiba), pela sétima rodada do Paranaense.





A partida começa às 15h30, no estádio do Pinhão, e só a vitória vai amenizar o clima no Alviceleste.



O tropeço diante do lanterna aflorou o sentimento de revolta do torcedor e o time foi bastante vaiado ao final da partida no estádio do Café.





Sobraram xingamentos também para o gestor Sérgio Malucelli e protesto de um grupo de torcedores organizados na saída da delegação alviceleste.

Para piorar o clima ainda houve o episódio com o técnico Edinho, que anunciou a sua saída do clube e depois voltou atrás da decisão. O LEC viu também o diretor científico, Antônio Carlos Gomes, e o fisiologista, Clóvis Franciscon, pedirem desligamento ao longo da semana.





Com apenas uma vitória em seis jogos, Edinho preferiu não conceder entrevista após o duelo com o Rio Branco e se despediu do grupo de jogadores.

O treinador ainda postou um trecho nas redes sociais afirmando que não continuaria no comando do LEC. O clube não confirmou a saída do treinador e o panorama mudou após uma reunião na manhã de sexta-feira (3) entre Edinho e Sérgio Malucelli.





O técnico foi demovido da ideia de sair e ganhou o respaldo da diretoria e dos atletas para seguir no comando.





Edinho, então, apagou o post em que falava da sua saída e publicou um novo, com a foto de uma fênix, ave que representa o renascimento.





