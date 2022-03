LEC bate o Athletico na estreia de Adilson Batista como técnico

O Londrina venceu o Athletico por 1 a 0 neste domingo (13), no estádio do Café, e abriu vantagem nas quartas de final do Campeonato Paranaense. O gol alviceleste foi marcado por Eltinho, aos nove minutos do primeiro tempo. A partida marcou a estreia do técnico Adilson Batista no comando do Tubarão.



Com a vitória, o LEC jogará pelo empate no confronto de volta, no domingo (20), na Arena da Baixada. O Athletico precisa vencer por dois gols para avançar para a semifinal. Em caso de triunfo rubro-negro por um gol, a disputa vai para os pênaltis. Para o Londrina, a classificação para a semifinal vale também a vaga na Copa do Brasil no ano que vem.



Veja como foi o jogo na Folha de Londrina.