Vitorioso na estreia, Adilson Batista elogia LEC contra Athletico

O técnico Adilson Batista estreou com vitória no comando do Londrina. O Tubarão largou na frente nas quartas de final do Campeonato Paranaense ao vencer o Atheltico por 1 a 0, neste domingo (13), no estádio do Café.



Após a partida, em entrevista coletiva, o treinador exaltou a forma como a equipe atuou e destacou o comprometimento e a disciplina do Alviceleste. "Cumprimos aquilo que foi traçado e trabalhado ao longo da semana. Só tenho que parabenizar todo o grupo pela atuação", frisou.

O Londrina dominou o primeiro tempo e poderia ter construído um placar mais elástico. Após o gol de Eltinho, aos nove minutos, o time teve pelo menos mais três grandes chances com Douglas Coutinho. Na melhor delas, a bola foi no travessão.







