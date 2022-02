LEC coloca ingressos à venda para jogo contra o Coritiba

O Londrina Esporte Clube colocou à venda, nesta segunda-feira (07), os ingressos para a partida contra o Coritiba, no estádio do Café. O jogo está marcado para as 19h desta quarta-feira (09), pela sexta rodada do Campeonato Paranaense.

Assim como nos últimos jogos, o clube oferece a promoção de meia-entrada para todos. O valor do meio-ingresso promocional é de 25 reais, para quem comprar até o meio-dia de quarta-feira. Quem não fizer a compra antecipada pode encontrar os ingressos nas bilheterias do estádio do Café, a partir das 17h, com valor de 30 reais. O LEC reforça que a bilheteria do estádio só aceita pagamentos em dinheiro.

A entrada no estádio só será permitida mediante apresentação de comprovante de vacinação plena (duas doses ou dose única) contra a covid-19. Quem não se vacinou pode apresentar o resultado negativo de teste RT-PCR, realizado no máximo 72 horas antes da partida, ou do teste de antígenos, realizado com até 48 horas de antecedência.





Após a derrota para o FC Cascavel, neste domingo (06), o Tubarão caiu para a quinta posição na tabela do Paranaense, com 10 pontos conquistados. O Coxa é o segundo colocado, também com 10 pontos, e o líder é o Operário, com 12.





Confira abaixo os pontos de venda de ingressos para a partida entre Londrina e Coritiba:

- Lojas Karilu.

Av. Celso Garcia Cid, 836. Centro.

Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. Sábados, das 8h às 13h.

Telefone: (43) 3322-1470.



- Muffato da Madre Leônia.

Av. Madre Leônia Milito, 1175, Lojas 2 e 3. Gleba Palhano.

Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 9h às 21h.

Telefone: (43) 3324-2930.



- Muffato da Duque de Caxias.

Av. Duque de Caxias, 1200. Centro.

Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 9h às 21h.

Telefone: (43) 3037-5232.



- Muffato da Saul Elkind (Loja Estação do Esporte).

Av. Saul Elkind, 2177. Centro.

Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 22h.

Sábado: 8h às 21h.

Domingos e feriados: 9h às 16h.

Telefone: (43) 9963-94635.





- Banca Flamengo (Mercadão do Shangri-Lá)

Rua Visconde de Mauá, 168, Sala 17. Jardim Shangri-Lá.

Telefone: (43) 3028-6923.



- Loja Oficial do LEC.

Av. Madre Leônia Milito, 1330, Loja 13.

Telefone: (43) 99102-5315 (Aceita cartão e Pix).

- Bilheteria do Estádio do Café (a partir de quinta-feira, às 17h).





- Vendas On-Line: www.meubilhete.com.