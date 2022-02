LEC perde a primeira partida no campeonato paranaense

De volta ao palco da final da última edição do Paranaense, o Londrina nem de perto conseguiu repetir o mesmo desempenho que lhe deu o quinto título Estadual. Diante do FC Cascavel, o LEC conheceu sua primeira derrota na competição e foi por 2 a 0, na noite deste domingo (6), no estádio Olímpico Regional.

Os gols da Serpente saíram no segundo tempo e confirmaram o que se viu durante toda a partida: um Tubarão apático e um Cascavel buscando o resultado desde os primeiros minutos de bola rolando.



O revés tirou do Londrina a liderança da competição. O clube despencou para a quinta posição, estacionado nos dez pontos. Já a equipe da região Oeste se reabilitou e pulou para a quarta colocação, também somando dez pontos. O LEC terá pouco tempo de preparação e joga na quarta-feira (9), no estádio de Café, contra o Coritiba, às 19h.





BOLA NA TRAVE

Os donos da casa dominaram o primeiro tempo, pressionando o LEC com jogadas perigosas. Em cruzamento de Fabricio, Robinho ficou com a bola e finalizou na trave aos 11 minutos. Na sequência foi Fabricio que chutou forte e passou perto do gol. O goleiro Matheus Nogueira também apareceu para salvar o Tubarão em cabeceada de Lucas Oliveira.

Com os setores de criação e ataque apagados, o Londrina só demonstrou reação nos instantes finais da primeira etapa. Aos 38 minutos, Léo Artur fez boa jogada e mandou uma bomba, que acabou indo para fora. Depois de lançamento de Eltinho, Mateusinho chegou batendo na entrada da área, com a bola desviando nos jogadores cascavelenses e ind

Na volta do intervalo novamente a Serpente teve lance perigoso e no caso até curioso. Robinho chutou bem, com a bola indo em direção ao gol. No entanto, Léo Itaperuna apareceu mal e cabeceou, desviando por cima da trave. Colocado no lugar de Victor Daniel, Caprini tentou abrir o placar aos dez minutos, mas o goleiro Douglas espalmou.





O Alviceleste teve outra oportunidade aos 30 minutos, numa jogada de contra-ataque puxada por Caprini depois de bate-rebate na área. O atacante carregou a bola até a entrada da área e tocou para Mossoró, que tentou lançar para Douglas Coutinho, porém, os defensores do Cascavel interceptaram, colocando para escanteio. O banho de água fria no LEC veio aos 35 minutos, quando Vinícius Balotelli cruzou para o lado esquerdo do campo, Willian Simões recebeu e passou para o zagueiro Willian Gomes, que bateu e colocou a bola no fundo da rede.





Douglas Coutinho tentou descontar na sequência, mas se atrapalhou e finalizou em cima da zaga. Caprini e Douglas Coutinho ficaram no quase aos 37 minutos e o Cascavel passou perto do segundo gol com Tiarinha. Apesar do desperdício, ainda deu tempo de a Serpente aumentar o placar. Com o cronômetro indicando 49 minutos, o atacante Vinícius Balotelli tabelou com Cleberson e Tiarinha e em seguida bateu com firmeza, sacramentando o triunfo dos donos da casa.