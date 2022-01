Londrina EC coloca ingressos à venda para partida contra o São-Joseense, no estádio do Café

O Londrina Esporte Clube colocou à venda os ingressos para a partida contra o Independente São-Joseense, nesta quarta-feira (26), às 21h30, no estádio do Café. Para a partida, válida pela segunda rodada do Campeonato Paranaense, há uma promoção de meio-ingresso para todos os setores. O valor promocional é de R$ 25.

Só poderão entrar no estádio torcedores que apresentarem comprovante de esquema vacinal completo contra a Covid-19 (duas doses ou dose única). Torcedores que ainda não se vacinaram deverão apresentar o teste RT-PCR negativo realizado até 72 horas antes da partida ou o teste de antígenos realizado até 48 horas antes da partida. As regras valem, inclusive, para as crianças.

O Londrina conseguiu uma parceria com o Laboratório Oswaldo Cruz para a realização de testes antígenos para Covid-19. O torcedor alviceleste paga R$ 50,00 pelo teste, que deve ser realizado na Rua Raposo Tavares, 695.





Atual campeão paranaense, o Tubarão estreou na competição com uma vitória sobre o Maringá FC no último domingo (23), também no Estádio do Café, por 2x1.