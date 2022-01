Flamengo prioriza alto nível e enxuga elenco antes de ir ao mercado

Em um movimento incomum após anos de investimentos pesados em reforços, o Flamengo inverte as prioridades e faz a limpa no elenco antes de ir às compras no mercado da bola.

Após uma temporada que terminou com sabor de frustração para o torcedor rubro-negro, a direção do clube identificou que a falta de uma competição de alto nível no elenco foi prejudicial e causou uma certa acomodação no grupo.

Depois de uma análise criteriosa, a cúpula de futebol entendeu que havia uma série de jogadores que não estavam no nível desejado para o futebol do Fla em 2022. Assim, o clube abre espaço no time e na folha salarial.





Sem muitas perspectivas na Gávea, nomes como César, Gabriel Batista, João Lucas, Max, Hugo Moura, Piris da Motta e Vitor Gabriel seguiram novos rumos. A nova diretriz, portanto, é trazer jogadores que elevem a competitividade e acirrem a briga por uma posição no time titular.





Com mais espaço, atletas que iniciarão a disputa do Campeonato Carioca também serão olhados com mais carinho e a base será mais acionada para preencher eventuais lacunas identificadas pelo técnico Paulo Sousa.

Apesar de o Flamengo ainda não ter contratado ninguém, o departamento de futebol não vê razão para desespero e entende que o time precisa de poucos ajustes para que as taças venham na temporada que se inicia.





A certeza dos dirigentes é que a chegada do português será fundamental para aumentar a cobrança e subir a exigência. Feito isso, a direção entende que o potencial dos atletas será naturalmente aumentado.





Antes de definir as reais carências, o Fla precisa ter certeza de que a porta de saída está fechada. Michael ainda negocia com o Al-Hilal (SAU) e o negócio deve ser concretizado. Caso deixe a Gávea, o atacante deixa um espaço vago para que um jogador de velocidade seja contratado. Kenedy, uma das outras opções disponíveis, já voltou para o Chelsea.