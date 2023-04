LEC: Gallo define time e alerta que ajustes ainda são necessários

O Londrina Esporte Clube está definido para a estreia na Série B no domingo (16) contra o ABC. O técnico Alexandre Gallo já escolheu os titulares, apesar de não ter revelado quem inicia a partida. O treinador ressaltou que o time estará em um bom estágio na primeira partida, mas reconheceu que a equipe vai usar os jogos iniciais do Brasileiro para afinar os aspectos táticos e técnicos.





O treinador alviceleste concedeu entrevista coletiva na tarde de quinta-feira (13) antes do treinamento que foi realizado no estádio do Café, palco da estreia. Gallo afirmou que já trabalhou esta última semana com a equipe que escolheu para o duelo inicial da Série B.

"O time está definido. Desde segunda-feira estamos trabalhando apenas a parte tática especificamente com a equipe que vai estrear. Fizemos as escolhas até a semana passada, demoramos um pouquinho para definir porque alguns jogadores importantes estavam saindo do departamento médico", frisou o treinador alviceleste.





No último treinamento aberto, no sábado passado em Cambé, o time titular teve Lucas Frigeri; Léo Morais, Da Silva, Patrick e Salomão; João Paulo, Jatobá e Higor Leite; Paulinho Moccelin, Junior Dutra e Vinícius Barata. A última alteração para o jogo de domingo será a entrada de Caio Mancha no lugar de Dutra, que passará por uma cirurgia no tornozelo.





