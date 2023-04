Sem promoção de meia-entrada, LEC inicia venda de ingressos para a Série B

O Londrina iniciou nesta quarta-feira (12) a venda de ingressos para a sua estreia na Série B do Brasileiro.





O Tubarão começa a sua caminhada na competição no domingo (16), às 15h30, diante do ABC, no estádio do Café.



O LEC manteve os valores das últimas competições, mas aboliu a promoção de estender o meio-ingresso para todos os torcedores.





O valor dos bilhetes de arquibancada será de R$ 80 - R$ 40 a meia - e na cadeira o preço será de R$ 120 - R$ 60 a meia.



Têm direito ao meio-ingresso estudantes, idosos acima de 60 anos, professores, PCDs (pessoas com deficiência) e o acompanhante, jovens de famílias de baixa renda e doadores de sangue.





Os ingressos estão à venda na Tuba Store, Lojas Karilu, Banca Flamengo, Muffato da Saul Elkind, Vale Sorte e bilheterias do estádio do Café.





Além do ingresso avulso, o torcedor pode adquirir uma das três opções do programa sócio-torcedor. O Plano Destemido dá direito a acesso em todos os jogos no Café no setor de cadeiras e custa no pacote anual R$ 958,80 (homens) e R$ 718,80 (mulheres).





