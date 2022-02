LEC lança passaporte de ingressos e fecha patrocínios na camisa

Aguardado por boa parte da torcida, o Londrina lançou o "Passaporte LEC", que vai permitir acesso a todas as partidas do Tubarão no estádio do Café até o fim da temporada. Além de oferecer praticidade e conforto ao torcedor, o Alviceleste espera que a iniciativa seja uma boa fonte de receitas. Inicialmente foram confeccionados três mil kits.



O Passaporte tem duas modalidades: para o setor de arquibancada, que vai custar R$ 550, e o das cadeiras cativas, pelo valor de R$ 700. Nos dois casos, o pagamento poderá ser feito em até seis vezes no cartão de crédito e o torcedor ainda ganha uma camisa exclusiva para quem adquirir o pacote.



Os kits estão sendo vendidos nos pontos tradicionais de comercialização de ingressos: lojas da Karilu Sports, Banca Flamengo, Estação do Esporte no Muffato da Saul Elkind e no VGD (Vitorino Gonçalves Dias). O Passaporte passa a valer a partir do jogo contra o Cianorte, marcado para o dia 6 de março, pela última rodada da primeira fase do Paranaense. O torcedor poderá acessar ainda os 19 jogos da série B e, eventualmente, confrontos da Copa do Brasil.







