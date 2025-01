Leila diz que patrocinador não paga reforços no Palmeiras e alfineta rivais

A presidente Leila Pereira afirmou que a Sportingbet, novo patrocinador máster do Palmeiras, não se envolverá em futuras contratações de jogadores. A mandatária deixou claro que o Alviverde arcará com custos de seus atletas e descartou qualquer auxílio da patrocinadora, algo que acontece, por exemplo, nos rivais paulistas.



"O Palmeiras não tem necessidade [de empréstimo de patrocinador para contratar jogadores]. O Palmeiras é um clube equilibrado financeiramente, paga em dia seus compromissos. O Palmeiras paga em dia seus profissionais, seus atletas, diferentemente de outros clubes. O futebol precisa de credibilidade, e você adquire credibilidade pagando em dia os seus compromissos, que é o que o Palmeiras faz hoje", disse Leila.

"A Sportingbet assinou um grande contrato conosco. [...] É um grande patrocínio, [com] valores muito relevantes, mas não tem ajuda na aquisição de jogador, que não é obrigação do patrocinador. "

O acordo prevê investimento fixo de R$ 100 milhões por temporada, mas o valor pode chegar a R$ 170 milhões no ano em caso de metas atingidas. A presidente não confirmou a quantia do aporte devido a uma cláusula de confidencialidade presente no contrato. Palmeiras e Sportingbet assinaram por três anos.



ALFINETADA NOS RIVAIS?

Corinthians e São Paulo contam com apoio de seus respectivos patrocinadores para pagar parte dos salários de Memphis Depay e Oscar. O holandês chegou ao Alvinegro em setembro do ano passado, enquanto o meia brasileiro foi anunciado pelo Tricolor nesta janela.



A Superbet pagará R$ 1,55 milhões mensais para Oscar neste ano. De acordo com PVC, colunista do UOL, o meio-campista receberá cerca de R$ 3,1 milhões em 2025, e o patrocinador pagará metade dessa quantia.

Já a Esportes da Sorte arca com metade do salário de Memphis Depay. O atacante holandês recebe cerca de R$ 3 milhões mensais, entre direitos de imagem, premiações e participações em ações de marketing. A quantia, porém, pode chegar a R$ 4 milhões em caso de metas atingidas.

O Corinthians, inclusive, pode ter novas contratações neste mesmo formato. Segundo André Hernan, colunista do UOL, a casa de apostas ficou satisfeita com o sucesso na contratação de Depay e projeta novo negócios.



CREFISA AJUDOU PALMEIRAS NO MERCADO DA BOLA

A patrocinadora fez aportes nas contratações de nomes como Dudu (compra de parte de seus direitos econômicos), Guerra, Borja, Juninho, Luan, Fabiano, Bruno Henrique, Deyverson e Lucas Lima. A Crefisa estampou a camisa alviverde entre 2015 e 2024.



"Quando foram comprar os jogadores, o Alexandre (Mattos, ex-diretor de futebol) sentava com a gente, autorizado pelo presidente, eu disponibilizava o dinheiro e na venda o dinheiro era nosso. Nos aditivos [do contrato após a multa da Receita], qualquer receita destes jogadores precisa ser nossa para diminuir a dívida. Foi assinado pelo Palmeiras e por nós em contrato", disse Leila ao UOL, em novembro de 2020.

O clube chegou a ter uma dívida de R$ 172 milhões com a Crefisa no fim de 2019. O montante para R$ 160 milhões após o Palmeiras repassar à empresa, em 2020, os valores pelas saídas de Juninho, Dudu e Bruno Henrique.



Atualmente o valor gira entorno de R$ 7,2 milhões, de acordo com balancete financeiro de agosto publicado no site oficial do clube.