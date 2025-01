Leila Pereira diz que Dudu saiu pela porta dos fundos e é xingada pelo atacante

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, e o atacante Dudu, ídolo histórico do clube alviverde e atualmente no Cruzeiro, trocaram farpas nesta segunda-feira (13). O duelo começou quando a dirigente afirmou que o jogador deixou o time paulista pela porta dos fundos.





Ao ser questionada sobre a situação de Rony, que não aceitou deixar a equipe paulista e se transferir para o Fluminense, a mandatária disse que o ciclo do camisa 10 na equipe chegou ao fim e que seria bom para ele "ter novos ares", mas rechaçou qualquer comparação com a recente saída de Dudu. Segundo ela, o ex-camisa 7 do time alviverde causou "prejuízo de milhões" ao clube e "saiu pela porta dos fundos".





No meio da temporada 2024, o Palmeiras aceitou uma oferta de US$ 5 milhões (R$ 30,5 milhões na cotação atual) do Cruzeiro pelo atacante, que já estava acertado verbalmente com a equipe mineira.





O acerto entre as partes chegou a ser divulgado pelos próprios clubes. Dudu, porém, recuou, declinou do negócio e só deixou o time paulista no final do ano, o que deixou a equipe sem nenhuma compensação financeira.





Depois do episódio do meio do ano, o clima para ele no clube paulista nunca mais foi o mesmo. Não havia mais confiança da diretoria em relação ao comprometimento do atleta, de quem partiu a iniciativa de negociar com o Cruzeiro, assim como o jogador não sentia mais respeito da diretoria em relação à sua história.





"Vocês viram que, lá no meio do ano, quando eu falei que o encerramento do ciclo estava encaminhado, não é? Eu estava certa. Então, esperou-se até o final do ano para o atleta sair sem que o Palmeiras ganhasse absolutamente nada", disse Leila. "Gerou um prejuízo de milhões para o Palmeiras. Milhões!", reclamou a dirigente nesta segunda.





Pouco tempo depois, Dudu respondeu ao comentário pelas redes sociais. Em seu Instagram, divulgou uma foto ao lado das taças que ganhou pelo clube e escreveu: "O caminhão estava pesado, e mandaram eu sair pela porta dos fundos!".





Na mesma imagem, ele acrescentou um xingamento a Leila Pereira, marcando a presidente do Palmeiras na publicação. "Minha história foi gigante e sincera, diferente da sua sra @leilapereira. Me esquece. VTNC", acrescentou, com a sigla comumente usada na internet para "vai tomar no c...".





O atacante deixou o Palmeiras com 88 gols marcados, 462 partidas disputada e 12 troféus erguidos. Ao longo de dez anos, a relação teve apenas um hiato, entre 2020 e 2021, quando ele foi emprestado ao Al Duhail, do Qatar.