Lesão de Estêvão pode significar nova vida a medalhões no Palmeiras

A lesão de Estêvão abre uma lacuna no time titular do Palmeiras e isso pode significar uma nova vida a alguns medalhões que perderam espaço nesta temporada.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





QUEM SÃO ELES

Publicidade



Raphael Veiga pode retornar ao time titular. O camisa 23 começou as últimas três partidas no banco de reservas e viu Maurício virar o titular da equipe. No entanto, Abel pode optar pelo retorno de Veiga como meia centralizado e deslocar Maurício para o lado direito, onde tem atuado Estêvão. O Alviverde apostou alto no ex-Inter justamente por sua polivalência no setor ofensivo.



Chegou a hora de Dudu? O camisa 7 entrou justamente no lugar de Estêvão contra o Criciúma e seria uma solução na ponta esquerda caso Abel Ferreira coloque Felipe Anderson em sua posição favorita, pelo lado direito. Desde que retornou ao futebol brasileiro, Felipe tem atuado no lado esquerdo para não sacrificar Estêvão em outra posição -já que ele é o principal jogador do time neste momento.

Publicidade



O atacante ficou 11 meses se recuperando de uma grave lesão no joelho e ainda não agradou. Ele ficou mais um mês passando por um processo de recondicionamento físico e voltou a receber minutos no último fim de semana. Dudu tem apenas 11 jogos disputadas com um total de 306 minutos (pouco mais de três partidas completas).



Um dos pilares da era Abel Ferreira, Rony também perdeu espaço em 2024. O camisa 10 já disputou 53 partidas no ano, mas 30 delas foram após iniciar no banco de reservas. Com a chegada de Felipe Anderson, a consolidação de Flaco López como 9 e a ascensão de Estêvão, Rony virou uma espécie de 12º jogador.

Na atual temporada, ele tem 10 gols e 6 assistências. O último gol marcado pelo atacante foi na eliminação contra o Botafogo, no jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores.

Publicidade



QUEM CORRE POR FORA?



Rômulo: O meia também pode jogar na função de Estêvâo e é considerado pelo torcedor do Palmeiras como um atleta injustiçado no elenco por receber poucos minutos. Foram apenas 10 jogos no ano com um total de 181 minutos (dois jogos completos e um minuto).



Lázaro: No início da temporada, o meia-atacante ganhou uma sequência no time titular pelo lado esquerdo do ataque, mas teve uma lesão na coxa em junho e perdeu espaço. Quando voltou a ficar disponível, Felipe Anderson já tinha chegado ao clube e virou o titular absoluto. O jogador não balança as redes desde o dia 2 de junho, quando marcou o gol da vitória contra o Criciúma, no 1º turno do Brasileiro.



O Alviverde volta a campo no próximo domingo (22), às 16h (de Brasília), contra o Vasco, no estádio Mané Garrincha, pela 27ª rodada do Brasileiro.