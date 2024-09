Com retorno de zagueiro, Londrina EC espera melhora defensiva

O técnico Claudinei Oliveira ganhou uma boa notícia para o jogo decisivo do Londrina contra o Ypiranga, no domingo (22). Recuperado de lesão, o zagueiro João Maistro voltou aos treinos e está à disposição para o duelo em Erechim.







Com o retorno do titular, o treinador espera melhorar o desempenho defensivo do Alviceleste neste quadrangular final. Em três jogos nesta fase, o Tubarãolevou oito gols e tem a pior defesa desta reta decisiva da Série C.



João Maistro sofreu uma torção no tornozelo e desfalcou a equipe na derrota por 3 a 2 para a Ferroviária e no empate por 2 a 2 com o Ypiranga, na última partida no estádio do Café. O jogador foi liberado pelo departamento médico e já voltou aos treinamentos normais.





Maistro foi titular da zaga alviceleste durante todo o Brasileiro e se tornou um dos jogadores mais regulares da equipe. Contratado nas rodadas finais da primeira fase, Rayan foi o seu substituto, mas não teve bom desempenho.

Precisando vencer no domingo e com apenas um ponto, o Londrina ocupa a lanterna do grupo e Claudinei Oliveira pode promover outras alterações na equipe. Alguns jogadores caíram de produção nas últimas partidas, sobretudo os volantes Tauã e Kadi.





Para o setor, o treinador tem as opções de Marthã, Riquelmy, Pedro Cacho e Samuel Andrade. Quem tem retorno garantido ao time é o lateral-esquerdo Maurício, que cumpriu suspensão na última partida.

No ataque, com a ausência de Iago Teles, expulso no sábado, as opções são Echaporã e Everton Moraes.





