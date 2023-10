Lesionado, Lucas pode ter só mais quatro jogos com a camisa do São Paulo

A segunda passagem de Lucas Moura pelo São Paulo pode ter apenas mais quatro jogos por causa do estiramento na coxa esquerda, lesão que deve tirá-lo de ação por três semanas. O meia-atacante tem chances de renovar seu vínculo, mas até o momento o contrato assinado é válido apenas até o final desta temporada.







Publicidade

Publicidade

O QUE LUCAS PERDE





Publicidade

O atacante não estará à disposição entre quatro e cinco jogos. A dúvida fica por conta da partida contra o Fluminense, adiada devido à final da Copa Libertadores.





Lucas não enfrenta o Athletico-PR, o Cruzeiro, o Red Bull Bragantino e não deve encarar o Santos. A previsão de três semanas fora iria até o dia 16, enquanto o Sansão está marcado para o dia 11.

Publicidade





Assim, a goleada sofrida para o Palmeiras pode ter representado o último clássico de Lucas na segunda passagem pelo São Paulo. O jogador saiu machucado no primeiro tempo, quando o duelo estava 3 a 0 para o rival.





LUCAS VOLTA PARA RETA FINAL

Publicidade





O camisa 7 deve estar à disposição a partir da 35ª rodada. Os jogos ainda não tem data exata definida, mas estão agendados para a semana do dia 22 e 23 de novembro.





O Tricolor deve ter o jogador nos jogos contra Cuiabá, Bahia, Atlético Mineiro e Flamengo. Isso se o técnico Dorival Jr não antecipar as férias após o São Paulo se livrar o risco de rebaixamento.

Publicidade





MAS O LUCAS FICA?





Publicidade

A tendência nesta sexta-feira (27) é que o camisa 7 renove seu contrato com o São Paulo. O Tricolor quer assinar um novo vínculo válido por três anos.





O atacante só topou voltar ao Brasil em contrato curto para disputar o título da Copa do Brasil e Sul-Americana, pois sua preferência era seguir no exterior. O projeto do São Paulo para 2024 e a chance de brigar pela Libertadores irá pesar na decisão de Lucas.





O jogador mudou recentemente o tom ao falar sobre sua permanência e deu indícios de que vai ficar. Lucas trocou as falas que despistavam sobre o futuro e adotou um discurso de quem está mais propenso a seguir no clube, chegando a dizer que tinha "muita chance de permanecer".