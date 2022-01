Lodi perdeu chance de convocação por não estar vacinado, diz Tite

O lateral esquerdo Renan Lodi, 23, não foi convocado por Tite para os próximos dois jogos da seleção brasileira por não estar vacinado.

"O Renan Lodi esteve alijado da possibilidade de convocação em função da sua não vacinação. Essa informação foi passada [pela equipe médica], então ele perdeu a oportunidade de concorrer em função de não ter se vacinado", afirmou Tite, nesta quinta-feira (13).

O técnico não deu mais detalhes acerca da situação do lateral do Atlético de Madrid. Outro jogador preterido para a função foi Guilherme Arana, do Atlético-MG, mas que ainda não retomou as atividades após as férias.





"No caso, o Arana, por voltar depois, e o Lodi, pelo problema da vacina, acabaram perdendo espaço. E o Telles é um jogador que concorre com o Alex Sandro para essa função. Existe essa concorrência interna, que é saudável", explicou César Sampaio, membro da comissão técnica de Tite.





A seleção enfrenta o Equador em Quito, às 18h (de Brasília) do próximo dia 27. Já no dia 1º de fevereiro, a equipe brasileira encara o Paraguai, no estádio do Mineirão (em Belo Horizonte), às 21h30.