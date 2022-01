'Logo estarei em campo', diz Rodrigo Caio; zagueiro do Flamengo está internado

Rodrigo Caio, zagueiro do Flamengo, publicou em uma rede social, neste domingo (9), um vídeo em que agradece pelas mensagens de apoio que tem recebido e afirma que, em breve, estará de volta aos gramados.



O camisa 3 rubro-negro está internado após uma infecção em um dos pontos decorrentes da artroscopia que realizou no joelho direito no início de dezembro. No sábado (8), ele foi submetido a um novo procedimento e, segundo Marcio Tannure, gerente de saúde e alto rendimento do clube, o resultado deve sair "de três a cinco dias".



"Fala, pessoal! Passando aqui para agradecer pelas mensagens de apoio e de carinho. Gratidão pela torcida de vocês pela minha recuperação. E também dizer que estou muito bem, estou sendo muito bem cuidado por todo o departamento médico do Flamengo, e do hospital, e tenho certeza que em breve estarei de volta, fazendo o que eu tanto amo. (...) Estou muito bem, estou com muita força e muita fé de que tudo vai dar certo e, logo, logo estarei novamente dentro de campo, fazendo o que eu amo", disse.



O elenco principal do Flamengo vai se reapresentar na segunda-feira (10), no CT Ninho do Urubu, ainda sem o zagueiro. Além do retorno às atividades, o dia também será de início do trabalho do técnico português Paulo Sousa, que terá o primeiro contato com o grupo.