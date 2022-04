Londrina e Novorizontino ficam no empate no Café

O Londrina não conseguiu se reabilitar na série B e tropeçou no estádio do Café ao empatar em 1 a 1 com o Novorizontino, na noite de quinta-feira (21). O Tubarão perdeu a chance de se manter com 100% de aproveitamento em casa desde a chegada do técnico Adilson Batista.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Com quatro pontos, em três jogos, o Londrina dorme no G4 da série B, em quarto lugar, mas irá perder posições com o complemento da rodada. Já o Novorizontino chega a dois pontos em duas partidas. O Alviceleste volta a campo na terça-feira (26) para enfrentar o Cruzeiro, no Mineirão.

Continua depois da publicidade





O técnico Adilson Batista optou por voltar a escalar três atacantes e o escolhido foi Thiago Ribeiro. O experiente jogador foi um dos melhores no primeiro tempo articulando boas jogadas ofensivas. O Tubarão dominou toda a etapa inicial e teve ótima chance para abrir o placar com finalizações seguidas de Douglas Santos e Thiago Ribeiro. Em ambas, o goleiro Giovanni defendeu.





O Novorizontino marcava forte e esperava um erro alviceleste para atacar. Aos 14 minutos, o volante Jhony Douglas arriscou de longe e contou com a sorte. A bola desviou no zagueiro Augusto, enganou o goleiro Victor Souza e entrou no meio do gol.





O Tubarão não sentiu o gol e seguiu melhor. Quase empatou em cabeceio de Thiago Ribeiro e na finalização de Jhonny Lucas, que passou rente a trave. Mas a justiça foi feita aos 30 minutos. Falta na ponta esquerda e após jogada ensaiada, João Paulo rolou para Caprini, que cruzou na cabeça de Augusto. O zagueiro se antecipou o goleiro e estufou a rede paulista, marcando seu terceiro gol no ano.

Continua depois da publicidade





Leia mais na Folha de Londrina.