Londrina EC bate o São Bernardo e se classifica em primeiro na Copinha

O Londrina Esporte Clube bateu o EC São Bernardo por 4 a 1 na noite de terça-feira (11) e garantiu a classificação em primeio lugar do grupo 22 da Copa São Paulo de Futebol Junior. Continua depois da publicidade PUBLICIDADE

Na partida, válida pela 3ª rodada da competição no estádio Baetão, em São Bernardo do Campo-SP, os gols do Tubarãozinho foram de Kássio, Peu, Wilker e Cirilo. Com o resultado, o LEC chegou aos 6 pontos e obteve a dianteira pelo saldo de gols. Na 2ª fase da Copinha, o Londrina irá enfrentar o AD São Caetano, ainda sem local, data e horário definidos. Continua depois da publicidade Continua depois da publicidade



O jogo



Logo no início, aos 3 minutos, depois de lançamento de Eduardo, a defesa se atrapalhou e Wilker ficou com a bola, bateu cruzado e a bola foi pelo lado direito de Diego. No lance seguinte, a defesa do time da casa se atrapalhou no recuo ao goleiro, Kássio foi mais esperto, recuperou e bateu para o gol aberto, deixando o LEC na frente do marcador.

Continua depois da publicidade

Confira:

#Tubarãozinho Gol do meio-campo Kássio, o @LondrinaEC abre o placar contra o EC São Bernardo.



Vídeo: Bruno Bernardino/ Londrina EC. pic.twitter.com/UKPL0FOJHa — Jefferson Bachega (@Jeff_Bachega) January 11, 2022



Aos 15’, Daniel Santos carregou a bola pela direita e bateu de dentro da área, mas houve desvio para fora. Na cobrança do escanteio, Kássio cobrou da direita e Eduardo testou por cima do gol. Com 26’, com lançamento de Léo, o zagueiro perdeu o tempo da bola, Peu ficou com ela, deu o drible da vaca no goleiro e só empurrou para o fundo das redes, ampliando o marcador. Com 36 minutos, Wilker recuperou a bola na intermediária, carregou e bateu de fora da área, a bola passa à direita de Diego. No começo da segunda etapa, aos 4 minutos, Guilherme Silva arrancou e foi derrubado dentro da área. O árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Wilker bateu firme no canto direito alto do goleiro para ampliar o marcador no Baetão.



Assista!

#Tubarãozinho O gol de pênalti do atacante Wilker. O terceiro do @LondrinaEC contra o EC São Bernardo.



Vídeo: Bruno Bernardino/ Londrina EC. pic.twitter.com/K7oEzdpSXA — Jefferson Bachega (@Jeff_Bachega) January 11, 2022



Com 9 minutos, houve chute na entrada da área, Neneca fez a defesa com os pés e na sequência, Léo afastou. Aos 19 minutos, após cruzamento na entrada da área, Felipe Donizete testou firme para diminuir o placar no Estádio Baetão. Aos 20 minutos, em escanteio da esquerda, Gabriel Argentino testou firme e a bola passou perto da meta de Neneca. No minuto seguinte, o árbitro marcou pênalti de Jeílson em João Guilherme. Na cobrança, Gabriel Argentino bateu firme no centro de gol e Neneca fez a defesa com os pés.



A defesa:

#Tubarãozinho Filho de peixe, peixinho é...

O goleiro Neneca defende pênalti de Gabriel Argentino. Segue no Estádio Baetão, @LondrinaEC 3 a 1 no EC São Bernardo.



Vídeo: Bruno Bernardino/ Londrina EC. pic.twitter.com/OsBJwb4AAB — Jefferson Bachega (@Jeff_Bachega) January 11, 2022



Nos acréscimos, aos 46’, Breno cobrou escanteio da direita e Cirilo testou firme para fechar o marcador.





O último:

#Tubarãozinho Com do atacante Cirilo, o quarto do @LondrinaEC contra o EC São Bernardo, no Estádio Baetão.



Vídeo: Bruno Bernardino/ Londrina EC. pic.twitter.com/Qb8mGqt7oP — Jefferson Bachega (@Jeff_Bachega) January 12, 2022

FICHA TÉCNICA

EC SÃO BERNARDO 1 X 4 LONDRINA EC São Bernardo: Diego; Romaílson (Bruno Fagundes), Felipe Donizete, Luiz Felipe e Arthur (Leonardo Novais); Gabriel Brilhante, Geovane (Faccim) e Mateus Pereira; Guilherme, João Guilherme (Breno Liborge) e Christian (Gabriel Argentino (Leonardo Mioli).

Técnico: Cléber Ferreira. Londrina: Neneca; Eduardo (Jeílson), Gabriel, Léo e Guilherme Silva (Breno); Victor Braga, Toni Nang e Kássio (Luiz Gustavo); Daniel Santos (Cirilo), Wilker (Luquinha) e Peu (Ibanez).

Técnico: Edinho. Árbitro: Rafael de Souza-SP

Assistente 01: Giovanni Crescêncio-SP

Assistente 02: Marcone Macedo da Silva-SP

Quarto árbitro: Leonardo de Jesus Sampaio-SP

Analista de vídeo: Mário Nogueira da Cruz-SP Gols: Felipe Donizete aos 19’ do 2º tempo (EC São Bernardo); Kássio aos 4’ do 1º tempo, Peu aos 26’ do 1º tempo, Wilker aos 5’ do 2º tempo e Cirilo aos 46’ do 2º tempo (Londrina). Cartão amarelo: Toni Nang (Londrina).