Londrina EC: '13 decisões pela frente', diz Adilson Batista

Apontado por muitos lá no começo da competição como um dos candidatos ao rebaixamento na Série B, o Londrina mostrou superação e poder de reação e nas últimas rodadas tem se mantido entre os primeiros colocados. Perto de alcançar o seu primeiro objetivo no Brasileiro, o Tubarão mantém as esperanças de entrar no G4 e conseguir o acesso.





O técnico Adilson Batista nunca escondeu que o seu objetivo no clube era levá-lo à Série A, no entanto, sempre manteve a cautela e os pés no chão. Faltando 13 rodadas para o fim do Brasileiro, o Tubarão é o sexto colocado, com 35 pontos, sete a menos que o Vasco, atual quarto colocado.



"Temos 13 decisões pela frente e temos que encarar cada jogo como uma decisão", frisou o técnico alviceleste, em entrevista coletiva na tarde de terça-feira (23), no CT da SM Sports. "A nossa responsabilidade é sempre grande por trabalhar em um clube como o Londrina. Desde que cheguei, traçamos um objetivo e o clube também tem o dele".





O próximo desafio é contra o Brusque, na sexta-feira (26), no estádio Augusto Bauer. O time catarinense é o 15º, com 28 pontos, três acima da ZR. "Lamentamos alguns erros em algumas partidas e poderíamos estar em uma condição melhor. Mas estamos sempre focados, trabalhando e procurando melhorar. Temos que pensar jogo a jogo e é o que vamos fazer em Brusque. É um jogo difícil, duro, mas vamos lá para tentar vencer".





A meta inicial do LEC na Série B de chegar aos 45 pontos e eliminar qualquer risco de queda está próxima de ser alcançada. Além do bom momento, o treinador comemora também o fato de ter recebido reforços para a reta final do Brasileiro. Três deles já estrearam e o volante Emerson Souza e o meia Nádson devem ser relacionados para a partida em Santa Catarina. "Sempre ressaltei a importância de qualificarmos o grupo, não só ter quantidade. Temos agora boas alternativas", ressaltou.





