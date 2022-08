Londrina foca em confrontos diretos no terço final da Série B

O Londrina voltou aos treinos na segunda-feira (22) e retomou os preparativos para o confronto com o Brusque, na sexta-feira (26), em Santa Catarina. O duelo pela 26ª rodada abre o terço final da Série B e o LEC terá vários jogos contra adversários diretos na briga pelas primeiras colocações.





Em sexto lugar, com 35 pontos, o Alviceleste terá nas 13 rodadas finais do Brasileiro - seis jogos no Café e sete como visitante - seis partidas contra rivais que estão brigando para encostar no G4. Vai fazer dois jogos, com Vasco, em São Januário, e Grêmio, no Café, times que estão entre os quatro primeiros, e cinco confrontos com equipes que lutam na parte de baixo da tabela.

A Série B segue muito equilibrada e a confirmação desta igualdade é que entre o Tombense, quinto colocado, com 36 pontos - a seis do G4-, e o Novorizontino, 13º, são apenas cincos pontos de diferença. São nove equipes que buscam uma vaga entre os quatro que vão subir para a Série A. O LEC terá seis deles ainda pelo caminho. Enfrenta CRB, Ponte Preta, Sport e Ituano no estádio do Café e joga fora contra Tombense e Sampaio Corrêa.





