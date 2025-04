Londrina EC abre venda de ingressos para estreia na Série C

Os ingressos para o jogo entre Londrina Esporte Clube x Ypiranga-RS começaram a ser vendidos através da internet ou em pontos de vendas. O confronto pela 1ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro ocorrerá no Estádio Vitorino Gonçalves Dias, na segunda-feira (14), às 20h, em Londrina.





Interessados, podem adquirir o ingresso online, CLIQUE AQUI e escolha a sua opção!

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Setor Curva (Portaria 3)





Meia-entrada: R$ 15,00*

Publicidade

Inteira: R$ 30,00

Publicidade

Setor Arquibancada (Portaria 2)





Meia-entrada: R$ 20,00*

Publicidade

Inteira: R$ 40,00

Publicidade

Setor Social (Portaria 1)





Meia-entrada: R$ 30,00*

Publicidade

Inteira: R$ 60,00





Setor Visitante (Portaria 4) – Venda APENAS online

Publicidade

Meia-entrada: R$ 20,00*

Inteira: R$ 40,00

Crianças

Crianças até 12 anos, acompanhadas do pai ou da mãe, não pagam ingresso. A entrada será feita direto no portão de acesso, sujeito a ocupação da carga disponível do setor.

Sócios Tubarão

Os sócios e as sócias com planos ativos têm acesso garantido, de acordo com o setor vigente. Para entrar no estádio, o sócio e sócia devem apresentar o código gerado no sistema dentro do próprio site (basta fazer o login). NÃO SERÃO ACEITOS PRINTS deste código.

Sócio Tubarão tem muito mais! Experiências exclusivas para sócio torcedor durante o jogo.

PONTOS DE VENDAS

Formas de pagamento: Dinheiro, PIX e Cartões de Créditos e Débito.

LOJAS KARILU

Karilu | Avenida Celso Garcia Cid

Endereço: Avenida Celso Garcia Cid, 836. Centro

Telefone: (43) 3322-1470





Karilu | Muffato da Madre Leônia

Endereço: Avenida Madre Leônia Milito, 1175. Gleba Palhano

Telefone: (43) 3324-2930





Karilu | Muffato da Duque de Caxias

Endereço: Avenida Duque de Caxias, 1200. Centro

Telefone: (43) 3037-5232

Estação do Esporte - Super Muffato (Avenida Saul Elkind)

Endereço: Avenida Saul Elkind, 2177, Jardim Planalto

Telefone: (43) 9 9639-4635

Estádio Vitorino Gonçalves Dias

Formas de pagamento: Dinheiro, PIX e Cartões de Crédito e Débito.

De segunda-feira à sexta-feira: Das 9h às 12h e das 13h às 17h

Segunda-feira (14/04): A partir das 18h.





Leia também: