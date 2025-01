Londrina EC acerta contratação de atacante, mas empresta para o Linense

O Londrina acertou a contratação de um atacante, mas não vai utilizar o atleta neste momento. Trata-se de Gabriel Canela, de 24 anos, que fez carreira no futebol do Rio de Janeiro e estava no Serrano, de Petrópolis.





O BID (Boletim Informativo Diário) da CBF "entregou" Gabriel Canela como atleta do LEC em definitivo, porém, a decisão do time alviceleste foi emprestar o atleta para o Linense, outro clube da plataforma da Squadra Sports, comandada por Guilherme Bellintani. Com isso, o atacante vai disputar o Campeonato Paulista da Série A2 pelo Elefante da Noroeste e só deve chegar ao LEC para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série C.

Gabriel Canela foi revelado pelo Nova Iguaçu e teve passagem pelo Zulte Waregem, da Bélgica, em 2020. O jogador retornou ao Brasil e rodou por clubes do Rio de Janeiro, passando por Sampaio Corrêa-RJ, Bangu e Serrano-RJ. Em 2024, somando as passagens por Bangu e Serrano-RJ, o atleta, que atua preferencialmente como ponta-esquerda, disputou 31 jogos, marcou quatro gols e deu três assistências.