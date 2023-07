Londrina EC aposta no apoio da torcida para bater o Botafogo no Estádio do Café

O Londrina entra em campo às 19h desta segunda-feira (23) para fechar o primeiro turno da Série B do Brasileiro e tentar um novo começo já pesando no returno da competição. Na vice-lanterna, com apenas 14 pontos, o time recebe o Botafogo, de Ribeirão de Preto (SP), no estádio do Café. Ao longo da primeira etapa do campeonato o LEC conseguiu somente quatro vitórias. Três jogando em casa.





É nesse retrospecto – que está longe de ser o ideal para evitar o rebaixamento – que o Tubarão se apega para fazer valer a vantagem de estar perto da torcida. “Temos que fazer o Café forte. Se queremos conseguir uma média de 60%, 70% de pontos nos jogos em casa vamos estar próximos do nosso objetivo (de não cair)”, comentou o técnico Eduardo Souza. O Alviceleste ainda tem quatro derrotas no Café e uma igualdade. Marcou e sofreu dez gols.

