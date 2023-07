Londrina Futsal Feminino empata fora de casa na sétima fase da LFF

A equipe do Londrina Futsal Feminino empatou por 2 a 2 com o Taboão Magnus, no Ginásio Zé do Feijão,em Taboão da Serra (SP), pela 7ª rodada da LFF (Liga Feminina de Futsal). O resultado coloca a equipe alviceleste na quarta colocação, com dez pontos em cinco jogos.





Em uma partida equilibrada, o placar foi aberto pelo Londrina, já na parte final da primeira etapa, em jogada individual de Dany, que passou pela marcação e goleira para abrir o placar.

