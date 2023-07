Londrina EC apresenta Rafael Vaz: "um clube histórico e é um prazer vestir esta camisa"

O Londrina apresentou na manhã desta quinta-feira (27) o zagueiro Rafael Vaz como o seu mais novo reforço. É a sexta contratação do Alviceleste neste meio de temporada visando o segundo turno da série B. O jogador já havia treinando ontem, participou da atividade de hoje e viaja com a delegação para Natal, onde no sábado (29), o Tubarão enfrenta o ABC, às 17h, na Arena das Dunas.







Aos 34 anos, o experiente zagueiro falou da alegria em vestir a camisa do LEC e ressaltou que é possível reverter a situação da equipe no Brasileiro. "O Londrina é um clube histórico e é um prazer vestir esta camisa. Tenho certeza que aqui não é terra arrasada e o Londrina tem ainda um grande campeonato por fazer. E é por isso que aceitei o desafio", frisou o defensor na sua entrevista coletiva de apresentação, no CT da SM Sports.

Com a experiência de ter jogado em clubes como Flamengo, Vasco e Goiás, Vaz chega com a missão de contribuir com a equipe dentro e fora de campo. O zagueiro comentou sobre o seu espírito de liderança e a responsabilidade que todos têm que assumir para tirar o LEC desta situação. "Sou um pouco chato dentro de campo porque cobro bastante. Fora sou muito brincalhão, mas em campo me dedico muito e quero isso dos demais também. Não é o momento de se esconder e estou aqui para botar a cara para bater e assumir as responsabilidade. Acredito que foi por isso também que o Londrina me contratou".





