Londrina EC acerta com zagueiro ex-Flamengo e Palmeiras e quer mais dois reforços

Diante da necessidade de reagir na Série B, o Londrina está de volta ao mercado em busca de mais reforços para o segundo turno da competição. A mais nova contratação alviceleste é o zagueiro Rafael Vaz. O experiente jogador, de 34 anos, chegou na quarta-feira (26) ao CT da SM Sports e será oficializado pelo clube nesta quinta-feira (27).





Vaz chega ao Tubarão para suprir a saída de Patrick, que era titular da posição, e deixou o LEC na terça-feira, após receber uma proposta para atuar fora do país. Revelado pelo Palmeiras, Rafael Vaz teve passagens por Flamengo, Vasco e Goiás. Jogou ainda no Catar e seu último clube foi o São Bernardo.

Na equipe paulista, o zagueiro fez 25 jogos este ano e marcou dois gols. O jogador atuou no Campeonato Paulista, na Copa do Brasil e vinha atuando na Série C do Brasileiro. A última partida de Vaz foi no dia 1º de julho. O Londrina espera que a chegada do jogador traga um pouco mais de segurança ao time, que tem a defesa mais vazada da Série B, com 31 gols sofridos.





O Londrina trabalha para regularizar a situação do jogador até sexta-feira para que ele possa estar à disposição do técnico Eduardo Souza para o jogo contra o ABC, no sábado, em Natal, pela primeira rodada do returno. Os dois times ocupam a parte de baixo da tabela. O ABC é o lanterna, com 12 pontos, e o LEC, o 19º, com 14.





Rafael Vaz é o sexto reforço alviceleste nesta janela de transferências do meio do ano. Antes dele chegaram o zagueiro Luan Freitas, o lateral Marcos Pedro, o volante Rodrigo, o meia Ariel e o centroavante Zé Vitor. O prazo de inscrição de novos atletas se encerra no próximo dia 2 e o LEC quer a chegada ainda de um segundo volante e de um atacante para jogar pelo lado direito.





