Londrina EC apresenta reforços e nova comissão técnica

O Londrina mostrou a sua cara para a temporada 2022. Com muitas novidades dentro e fora de campo, o Alviceleste oficializou na tarde de terça-feira (4) os reforços já contratados e apresentou também os novos membros da comissão técnica. São oito atletas recém-chegados e que já treinam no CT da SM Sports sob o comando do técnico Vinícius Eutrópio.

Entre as contratações, o clube confirmou as chegadas dos goleiros Matheus Nogueira, 35 anos, que jogou a última série B pelo Brasil (RS), e de Matheus Albino, que retorna ao Alviceleste após dois anos. Para a lateral direita o reforço é Rafael França, 23 anos e que vem do futebol carioca.

No meio-campo, as novidades são o volante Ratinho, 25 anos e que estava no Paysandu, e os meias Léo Artur, 26 anos e que jogou a última série B pelo Sampaio Corrêa e Douglas Lima, que tem 27 anos e vem do Manaus. Principal reforço apresentado é o atacante Douglas Coutinho, 27 anos, revelado pelo Athletico e que jogou a série B do ano passado pelo Vila Nova.





O oitavo reforço apresentado pelo LEC é Hamed Saleh, 22 anos. Nascido nos Emirados Árabes e naturalizado alemão, o atacante já treina no clube desde o segundo semestre do ano passado e agora foi oficialmente integrado ao elenco principal. Hamed já atuou também na Áustria. Ainda no fim de 2021, o Tubarão havia anunciado a contratação do youtuber Juninho Manella.





