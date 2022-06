Londrina EC: Batista faz mistério e mantém dúvida contra o Vasco

O técnico Adilson Batista faz mistério para escalar o Londrina para o jogo de sábado (18) contra o Vasco, no estádio do Café. O treinador não quis confirmar o substituto do capitão João Paulo, que está suspenso. No entanto, confirmou a entrada de Matheus Lucas no ataque.

João Paulo recebeu o terceiro cartão amarelo em Campinas e as opções do treinador são Jean Henrique e Mandaca. Mas também não está descartada a possibilidade do time entrar com três zagueiros. "Eu já pensei no substituto e agora vamos trabalhar. Tenho até o sábado para definir. Tenho duas opções para jogar ao lado do Jhonny (Lucas) e no sábado eu decido", comentou o técnico alviceleste.

Para o lugar do centroavante Gabriel Santos, também suspenso, Matheus Lucas será o escolhido. "Eles têm características diferentes. Ele é mais brigador, lutador e até o biotipo de atleta é diferente. Um quer mais o choque, outro mais espaço. São dois grandes centroavantes e estamos bem servidos", apontou Batista.

Uma provável formação do LEC para o duelo de sábado deve ter Matheus Nogueira; Samuel Santos, Saimon, Gustavo Vilar e Eltinho. Jean Henrique (Mandaca), Jhonny Lucas, Gegê e Caprini. Matheus Lucas e Douglas Coutinho.





