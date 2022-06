Depois de dois anos, Londrina EC treina com torcida no Café

Depois de dois anos e meio, o Londrina voltou a treinar com público no estádio do Café. O treinamento desta quinta-feira (16) foi aberto ao torcedor e fez parte da preparação para o confronto contra o Vasco, sábado (18), às 16h, pela 13ª rodada da Série B.

A última vez que o LEC havia treinado com torcida no Café foi em janeiro de 2020. Cerca de 300 torcedores prestigiaram a movimentação neste feriado do Corpus Christi. Nas bilheterias do estádio, o clube vendeu ingressos para a partida de sábado.

"É sempre legal ter o torcedor do seu lado, é importante ter essa química, essa sinergia, o torcedor jogando junto. Não é porque venceu, não é porque é o Vasco, o clube deve exercer isso frequentemente. A gente precisa usar mais o Café até para nos acostumarmos bem com o campo", frisou o técnico Adilson Batista.





O Londrina tem se dado bem até aqui no estádio do Café. Em seis partidas, tem três vitórias e três empates. É um dos melhores mandantes da Série B e tem 66% de aproveitamento.







