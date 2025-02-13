Londrina EC vence o Andraus em casa e fica no G4 do Campeonato Paranaense

O Londrina venceu mais uma no Campeonato Paranaense e chegou aos 20 pontos no Estadual. O Tubarão bateu o Andraus por 2 a 1 nesta quarta-feira, no estádio do Café, com direito a golaço de falta de Gustavo França e de Iago Teles voltando a marcar. O gol do time da capital foi de Vinicius Kiss.





Bom início e cochilo

O Londrina entrou em campo com Elzo, Wellington e Kevyn como novidades em relação ao empate com o Rio Branco.





E o duelo para o Tubarão começou em alta velocidade, tanto é que aos seis minutos de jogo o LEC colocou a bola na rede. Gustavo França acionou Iago Teles, que ficou cara a cara com o goleiro Denison. O arqueiro fez a defesa, a bola sobrou para Teles, que rolou para Lucas Marques empurrar para o gol. O árbitro, porém, anulou o gol após o assistente marcar impedimento. O lance gerou reclamações dos jogadores e dos torcedores no Café.

Aos 15, mais uma vez Lucas Marques apareceu para levar perigo. O camisa 8 recebeu de Marco Antônio e finalizou bonito de fora da área, mas parou nas mãos do goleiro Denison. No lance seguinte, Gustavo França tabelou com Maurício e finalizou cruzado, mas parou em mais uma defesa do goleiro.





Mas aos 22 o Tubarão tirou o zero do marcador, e mais uma vez com um golaço de falta. Gustavo França fez jogada pela meia e foi agarrado por Vinicius Kiss. O camisa 10 chamou a responsabilidade, foi para a bola, e acertou a gaveta de Denison: 1 a 0.





O LEC recuou na reta final do primeiro tempo e foi punido aos 45 minutos. Após cruzamento de Hiago, Julio Cesar ajeitou de peito e Vinicius Kiss finalizou forte para deixar tudo igual: 1 a 1.





LEIA MAIS NA FOLHA DE LONDRINA.



