Londrina EC: Celsinho encerra seu ciclo e pode voltar como dirigente

O meia Celsinho encerrou o seu ciclo no Londrina ao final da série B, já que não teve o seu contrato renovado para 2022. Após a sua quarta passagem pelo Alviceleste, esta parece ser realmente a última do jogador de 33 anos e que sempre despertou amor e ódio no torcedor londrinense.

Com a confirmação de que não continuaria no LEC na próxima temporada, Celsinho foi anunciado esta semana como reforço do Lemense e vai disputar a série A2 do Campeonato Paulista.

Celsinho chegou ao Londrina em 2013 e, entre idas e vindas, ficou até 2017. Retornou durante a série C de 2020 e ajudou o clube a voltar para a série B. Este ano foi campeão paranaense e esteve no elenco que manteve o Tubarão na segunda divisão nacional. Em 2021, atuou em 26 partidas - oito como titular - e marcou um gol.





Com a camisa alviceleste, Celsinho ainda foi campeão estadual em 2014 e da Copa da Primeira Liga em 2017. Ao longo das quatro passagens, o meia disputou 146 jogos e marcou 24 gols no Tubarão.





"A trajetória do Celsinho como jogador do Londrina se encerrou. Mas ele pode voltar no futuro, quando se aposentar, para trabalhar no clube. Já conversamos algumas vezes sobre isso e vejo com bons olhos", afirmou o gestor Sérgio Malucelli, em recente entrevista à rádio Paiquerê 91,7.

Continue lendo na Folha de Londrina.