Londrina EC: Clinton e Feijão perdem voo para Goiânia e clube estuda multá-los

Clinton teria a sua primeira oportunidade de entrar como titular nesta Série B, enquanto Vitor Feijão seria relacionado pela primeira vez após ter sua documentação regularizada. Apesar do ato de indisciplina dos jogadores ter irritado o técnico Gallo, eles devem ser relacionados para a partida, até por conta do número contado de atletas que viajaram.

Os atacantes Clinton e Vitor Feijão não compareceram ao Aeroporto José Richa na manhã deste sábado no horário estipulado pela diretoria e perderam o voo previsto para as 6h. O clube estuda multá-los.

A viagem do Londrina rumo a Goiânia, onde o time enfrentará o Atlético-GO, segunda-feira (8), no encerramento da quinta rodada da Série B, foi atribulada.

FRIGERI VETADO





Um desfalque certo para o jogo contra o Dragão será o do goleiro Lucas Frigeri, que foi acometido de uma forte gripe às vésperas do embarque. O cria da base Neneca deve ser o substituto no estádio Antôno Accioly.