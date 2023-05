Londrina EC segue para Goiânia com dúvida no ataque; partida será na segunda-feira

O Londrina embarca neste sábado (6) para Goiânia, onde enfrenta o Atlético Goianiense, na segunda-feira (8), no fechamento da quinta rodada da Série B. O Tubarão antecipou a viagem e fará dois treinamentos - um no sábado e outro no domingo, ambos no CT do Goiás - para fechar a preparação.





O técnico Alexandre Gallo não concedeu entrevista ao longo da semana e fechou os treinamentos. O treinador testou uma variação no ataque e pode escalar o garoto Clinton entre os titulares no lugar de Vinícius Barata. Titular em três dos quatro jogos disputados até aqui, Barata pode perder a condição para o prata da casa que tem entrado bem no decorrer dos jogos.

Publicidade

Publicidade





Clinton entrou na metade final do confronto com o Criciúma e criou duas grandes oportunidades de gol. Na melhor delas, Diego Jardel perdeu chance clara da marca do pênalti. Já Vinícius Barata, uma das contratações para a Série B, tem tido atuações discretas.





O nigeriano Clinton foi um dos poucos jogadores que se destacaram na campanha decepcionante do Campeonato Paranaense. O atacante, de 20 anos, foi titular em algumas partidas e ganhou espaço, sobretudo com o técnico Edinho. Dos garotos que foram incorporados ao elenco principal no início da temporada, é um dos poucos que permaneceram para a disputa da Série B.





CONTINUE LENDO NA FOLHA: