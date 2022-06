Londrina EC: Com voltas, Batista tem 'time ideal' contra o Guarani

O técnico Adilson Batista terá praticamente o Londrina ideal para a partida de sexta-feira (24) contra o Guarani. O treinador contará com o retorno de jogadores importantes e colocará em campo quase que a totalidade da formação que considera ideal neste momento da Série B.

Em busca de reabilitação no Brasileiro, o LEC terá as voltas do volante João Paulo e do centroavante Gabriel Santos, que estavam suspensos e não enfrentaram o Vasco. Quem também está à disposição é o meia Gegê, que se recuperou de uma lesão muscular e voltou aos treinamentos.

A única ausência da escalação principal de Adilson Batista é o zagueiro Saimon, que recebeu o terceiro cartão amarelo na última partida. Augusto será o substituto e formará dupla com Gustavo Vilar. O outro zagueiro, Denilson, também voltou aos treinos, mas ficará como opção no banco de reservas.





"O Londrina montou um elenco forte e quem tem entrado está dando conta do recado. Temos trabalhado forte e o Adilson sempre fala que vai jogar quem estiver melhor. Estou feliz e pronto para voltar nesta partida importante", frisou o capitão João Paulo.





A equipe encerra a preparação para o duelo de sexta nesta quinta-feira (23), mas a escalação deve ter Matheus Nogueira; Samuel Santos, Augusto, Gustavo Vilar e Eltinho; João Paulo, Jhonny Lucas, Gegê e Caprini; Douglas Coutinho e Gabriel Santos.

