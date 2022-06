CBF marca jogo com Chapecoense e Londrina EC terá sequência fora de casa

A CBF remarcou o confronto entre Chapecoense e Londrina pela Série B para o dia 5 de julho, na Arena Condá. A partida, válida pela 10ª rodada, deveria ter sido disputada no dia 3 de junho. Com a adequação da tabela, o Tubarão terá uma sequência de três partidas fora de casa.

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





LEIA MAIS: Londrina EC mira confrontos diretos para subir na classificação da Série B

Continua depois da publicidade





O jogo entre Chape e LEC foi adiado em razão das condições climáticas. Na véspera do duelo, devido à chuva e à neblina, a delegação alviceleste não conseguiu embarcar para Chapecó, em razão do fechamento do aeroporto local. A partida agora está marcada para o dia 5, uma terça-feira, às 19h, na Arena Condá.





A CBF detalhou na terça-feira (21) mais 12 rodadas da Série B, e o confronto com a Chapecoense ficará entre os jogos do Londrina diante do CSA, no dia 2, no estádio do Café, e contra o Sport, no dia 9, na Ilha do Retiro. A marcação do jogo atrasado vai obrigar o Tubarão a fazer três partidas seguidas como visitante.





Após enfrentar a Chape no dia 5, o Alviceleste vai até o Recife encarar o Sport após quatro dias, em um sábado, às 16h, e depois duela com o Ituano, no interior paulista, no dia 16. Volta a jogar no Café apenas no dia 19, quando recebe o Sampaio Corrêa, pela última rodada do primeiro turno.

Continua depois da publicidade





Continue lendo na Folha de Londrina.