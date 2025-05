Londrina EC confirma lesão e lateral-direito Daniel Bolt fará cirurgia

O Londrina Esporte Clube informou que o lateral-direito Daniel Bolt passou por exames na noite de quarta-feira (29) que confirmaram uma lesão na fíbula e na tíbia da perna esquerda, que ocorreu durante o confronto com o Operário Ferroviário.





Segundo a assessoria de imprensa do clube, o atleta passaria a noite de quarta internado no Hospital da Unimed, em Ponta Grossa (Campos Gerais), e retorna a Londrina nesta quinta-feira (30), onde passará por uma cirurgia na Uniorte. O procedimento será conduzido pelo médico do clube, dr. Alexandre Queiroz. O prazo estimado reabilitação é de 120 dias.