Londrina EC confirma permanência do técnico Claudinei Oliveira

O Londrina anunciou na noite desta quinta-feira (24) a renovação do contrato com o técnico Claudinei Oliveira. Segundo a assessoria de imprensa do LEC, o movimento faz parte do fortalecimento e manutenção da estratégia que vem sendo implementada no clube, voltada para a evolução contínua e foco na construção de um time cada vez mais competitivo.





“Estou feliz. Sempre deixei claro que a minha intenção era fazer um trabalho de longo prazo e permanecer aqui. Fui muito bem recebido por todos aqui na cidade e no clube. Espero fazer uma grande e vitoriosa temporada”, afirmou o técnico.

Para Dado Cavalcanti, diretor técnico da Squadra Sports, a continuidade de Claudinei Oliveira é a premissa básica para a evolução do projeto. “Ter o Claudinei conosco por mais um ano, nos faz acreditar que, com evolução dos processos e correções de rotas, estaremos mais próximos dos nossos objetivos da temporada 2025. A temporada já começou em planejamento, e o foco agora está nas escolhas mais assertivas possíveis para sermos mais fortes no próximo ano”, disse o diretor.





O treinador vai se reunir agora com o departamento de futebol para alinhar o início da temporada 2025, já de olho no Torneio Paraná de Verão que será disputado em dezembro e janeiro com a participação do Londrina, Maringá, Cianorte e Cascavel. O Campeonato Paranaense começa no dia 15 de janeiro. (Com assessoria de imprensa do LEC)