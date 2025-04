Londrina EC confirma renovação de meia Gustavo França até dezembro

O Londrina Esporte Clube confirmou a renovação de contrato do meia Gustavo França para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série C. O jogador segue no Tubarão até dezembro de 2025.





França era o único jogador considerado titular do LEC a não ter contrato com o clube para a disputa do torneio nacional. Seu vínculo anterior era válido até o dia 31 de abril e a FOLHA apurou que o atleta tinha sondagens para deixar a equipe alviceleste.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Porém, após meses de negociação, o clube anunciou a permanência do camisa 10 e não deve mais buscar um meia de criação no mercado. O clube aguardava o andamento das conversas com França para buscar ou não um novo atleta para a posição.





Gustavo França, de 26 anos, foi reserva do LEC durante o ano passado e disputou somente 13 jogos, com dois gols anotados. Porém, em 2025, o atleta assumiu a camisa 10 e se tornou titular absoluto no time do técnico Claudinei Oliveira. Ao lado do volante Lucas Marques, o meia foi o único a estar em campo em todos os 15 jogos do Tubarão no Campeonato Paranaense. Foram três gols marcados, todos de falta, e uma assistência, que também saiu de jogada de bola parada.

Publicidade





França foi revelado pelo Corinthians, mas não chegou a atuar profissionalmente pelo Timão. O meia rodou por clubes como Paraná, Portuguesa, Figueirense e Guarani, antes de chegar ao time alviceleste.