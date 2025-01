Londrina EC contrata lateral-direito João Vitor, ex-Flu e Juventude

O lateral-direito João Vitor é o novo contratado do Londrina Esporte Clube para a temporada de 2025. O jogador de 22 anos vai disputar o Campeonato Paranaense e a Série C do Campeonato Brasileiro. O vínculo é de empréstimo do Monsoon-RS até o final da temporada de 2025 com opção de compra.





João Vitor surgiu na base do Goiânia-GO e foi para a base do Fluminense. Em 2022, chegou ao profissional do Monsoon-RS e em 2024, foi emprestado ao São Luiz e depois ao Juventude, onde integrou a equipe sub-23 e principal do clube gaúcho.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





JOÃO VITOR, lateral-direito

Nome completo: João Vitor Cardoso de Souza

Publicidade

Data de nascimento: 25/07/2002 (22 anos)

Cidade que nasceu: Goiânia-GO

Publicidade

Altura: 1,74m

Dominância: Destro

Publicidade

Instagram: @02_jotta





Clubes como profissional:

Publicidade





2025: Londrina

2024: Juventude

Publicidade

2024: São Luiz-RS

2023: Monsoon-RS

Publicidade

2022: Monsoon-RS

2021: Fluminense (base)

2020: Fluminense (base)

2019: Fluminense (base)

2019: Goiânia-GO

2018: Goiânia-GO (base)