Londrina EC defende invencibilidade como visitante diante do Brusque

Depois de ser um dos piores visitantes no primeiro turno, o Londrina melhorou o seu aproveitamento fora de casa e vai defender uma invencibilidade de quatro partidas diante do Brusque, na sexta-feira (26), no estádio Augusto Bauer, pela 26ª rodada da Série B.





O LEC iniciou o Brasileiro com quatro derrotas seguidas fora de casa. Conseguiu os primeiros pontos apenas na quinta partida, quando venceu a Ponte Preta em Campinas por 2 a 1. O time evoluiu e conquistou vitórias importantes como visitante diante de Náutico, Chapecoense e Novorizontino. Neste momento é o quinto melhor visitante da Série B, com 39% de aproveitamento. Em 12 partidas, são quatro vitórias, dois empates e seis derrotas. Só fica atrás de Cruzeiro, Chapecoense, Bahia e Grêmio.

Nas últimas quatro partidas longe da torcida são duas vitórias - Náutico e Novorizontino - e dois empates - Ituano e Vila Nova. Dos 12 pontos, ganhou 8, o que dá um aproveitamento de 66%.





Em sétimo lugar, com 35 pontos, o LEC perdeu uma posição, em razão da vitória do Sport por 1 a 0 sobre a Chapecoense, na abertura da 26ª rodada, na terça-feira (23). O time pernambucano subiu para 37 e está em quinto. Por isso, o Tubarão sabe que precisa pontuar em Santa Catarina para não correr o risco de perder mais posições.

"Vamos enfrentar um adversário que está em uma situação incômoda, mas que nos deu muito trabalho no primeiro turno. Eles mudaram de treinador, cresceram, melhoraram e será um jogo complicado. Temos que entender o que o jogo vai pedir e fazer uma partida consciente", apontou o técnico Adilson Batista.





O Brusque perdeu na última rodada para a Chapecoense por 1 a 0 e está em 15º, com 28 pontos, três acima da zona do rebaixamento.





